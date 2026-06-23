TBMM'de Suudi Arabistan ve Brezilya ile yapılan anlaşma kabul edildi

Genel Kurulda, siyasi partilerin grup önerilerinin ele alınmasının ardından geçen hafta görüşmeleri tamamlanan Türkiye ile Suudi Arabistan Krallığı Arasında Yenilenebilir Enerji Santrali Projelerine İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi oylandı. Yapılan oylamayla, kanun teklifi kabul edildi.

Teklifin kabul edilmesinin ardından Genel Kurul'da görüşülen Türkiye ile Brezilya Federatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Savunma Sanayi İş Birliği Anlaşmasının Notalarla Birlikte Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi de yapılan oylamayla kabul edildi.

Daha sonra TBMM Genel Kurulunda, Emniyet Teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.