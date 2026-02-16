  1. Ekonomim
TBMM’de taciz soruşturmasında 3 kişi yeniden tutuklandı

TBMM lokantasında stajyer kız öğrencilere istismar iddiasına ilişkin davada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 3 sanık, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince 9 Şubat'taki duruşmada, sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu ve Halil İlker Güner'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına itiraz etti.

İtirazı yerinde gören nöbetçi ağır ceza mahkemesi, tahliye edilen sanıklar Recep Seven, Durmuş Uğurlu ve İbrahim Beşlioğlu'nun tekrar tutuklanmasına karar verdi.

Sanık Halil İlker Güner'i yakalama çalışmaları sürüyor.

İddianameden

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesine müracaat eden, olay tarihinde 18 yaşından küçük dört mağdurun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İlker Güner, Durmuş Uğurlu, İbrahim Beşlioğlu, Ramazan Çetin ve Recep Seven tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatılmıştı.

İddianamede, mağdurlara yönelik kamu görevi ve hizmet ilişkisinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, eğitici öğretici yükümlülüğü olan kişilerden olması nedeniyle bahse konu zincirleme şekilde çocuğa karşı nitelikli cinsel taciz suçunun işlendiği belirtilmişti.

Sanıklar hakkında "sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

