  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Takip Et

TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi

TBMM’de, Üyeler Lokantası ile Bahçe Restoran ve kafeteryada sunulan yiyeceklere yüzde 50-100 arasında zam yapıldı.

Haber Merkezi
ANKA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM'de yemek ücretlerine zam geldi
Takip Et

 

TBMM'de ana binadaki Üyeler Lokantası'nda sulu yemeklere yüzde 55 zam uygulandı. Kuver ücreti 6 liradan 8 liraya yükseltildi. Çorba 23 lira, salata ve cacık 15'er lira, zeytinyağlı enginar 82 tl, etli yemekler 100 TL olarak belirlendi. 

Halkla İlişkiler Binası'ndaki kafeteryada ise karışık pizza 100 TL'den 200 TL'ye, patates kızartması 30 TL'den 50 TL'ye, kaşarlı tost 40 TL'den 80 TL'ye yükseldi. 

Bahçe Restoran'da da döner 290 TL, tavuk 150 TL, pideler de 200-225 TL olarak belirlendi.

Gündem
Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Kongresi için ilk yorum: Ben kongre tartışması içine girmiyorum
Gürsel Tekin'den CHP İstanbul İl Kongresi için ilk yorum: Ben kongre tartışması içine girmiyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Roş Aşana Bayramı'nı kutladı
Eskişehir'deki parkta beş kişiyi bıçaklayan saldırgana 75 yıl hapis cezası verildi
Eskişehir'deki parkta beş kişiyi bıçaklayan saldırgana 75 yıl hapis cezası verildi
OBA Makarna'da beş kişinin öldüğü patlama: Davada karar açıklandı
OBA Makarna'da beş kişinin öldüğü patlama: Davada karar açıklandı
DEM Parti: CHP'ye yönelik operasyonların tırmandırılması tesadüf değil
DEM Parti: CHP'ye yönelik operasyonların tırmandırılması tesadüf değil
Kocaeli’de çalıştığı ofiste tartıştığı amirinin üzerine kaynar su döken kadın çalışan tutuklandı
Kocaeli’de çalıştığı ofiste tartıştığı amirinin üzerine kaynar su döken kadın çalışan tutuklandı