TBMM'de yeni haftada yoğun mesai! İşte öne çıkan gündem başlıkları

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) yeni haftaya yoğun bir gündemle başlıyor. Bütçe görüşmelerinin komisyon aşamasında son haftaya girildi. Bu hafta, Ulaştırma ve Altyapı, Milli Savunma, Aile ve Sosyal Hizmetler, Adalet ile Cumhurbaşkanlığı bütçeleri ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı bütçesinin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak. Bakanlar, Plan ve Bütçe Komisyonu'na 2025 yılı bütçelerini sunarak, milletvekillerinin sorularını yanıtlayacak.

Köy kanununda düzenlemeler

Meclis Genel Kurulu'nda köy kanununda düzenlemeler içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlanacak. 26 maddeden oluşan teklif ile kentsel dönüşümün desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda Kentsel Dönüşüm Başkanlığı’nca yapılan arsa ve arazi teslimlerinin katma değer vergisinden muaf tutulması yönünde düzenleme yapılıyor.

Çalışma hayatına ilişkin düzenlemeler

Teklifle imar hakkı aktarımı uygulaması ile büyükşehirlerde dönüşüm çalışmalarındaki sıkıntıların da aşılması hedefleniyor. Yeni haftada çalışma hayatına ilişkin teknik düzenlemelerin yer aldığı kanun teklifi de Meclis Başkanlığına sunulacak.