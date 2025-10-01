TBMM'de yeni yasama yılı başladı! TBMM Başkanı Kurtulmuş: Meşruiyet tartışmaları yok hükmünde

Kurtulmuş, şunları söyledi:

"TBMM en zor şartlarda savunan, her zaman milletin iradesinin tecelli ettiği önemli bir demokrasi meydanıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, halkın talep ve beklentilerinin dile getirildiği, halkın talep ve beklentilerinin karşılandığı ve ülkenin, milletin ihtiyaç duyduğu yasaların milletin gözetiminde yasalaştığı bir mekândır, bir mercidir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu anlamda yasama faaliyetlerinin yanı sıra millet adına denetim fonksiyonunu hakkıyla yerine getiren fevkalade önemli bir demokrasi platformudur.

Değerli milletvekilleri, bu özelliklerinin yanında, hiç şüphesiz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin en önemli özelliklerinden biri de sadece iç meselelere odaklanmak değil, aynı zamanda bölgemizin ve dünyanın meselelerine karşı da milletimiz adına duyarlı bir şekilde hareket etmek olmuştur. Bu çerçevede, özellikle içinden geçmekte olduğumuz bu dönemde, başta bölgemiz olmak üzere dünyada yaşanan bütün önemli gelişmelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi üzerine düşeni yapmış, bu sorumluluğu yerine getirmiş ve dünya parlamentolarına örnek olmuştur.

Bu çerçevede, özellikle son iki yıldır, İsrail'in Gazze işgali başlığı olmak üzere bölgedeki ülkelerin egemenliklerine, bağımsızlıklarına karşı açık ve aleni saldırıları karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi her zaman bir olmuş, beraber olmuş, kenetlenmiş ve bu saldırganlığı, bu barbarlığı ittifakla kınamasını başarmış demokratik bir parlamento olmuştur.

Yasama yılı açılışında CHP sıraları boş kaldı

Ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi, bütün uluslararası platformlarda parlamenter diplomasinin bütün imkânlarını kullanarak Türkiye'nin fikirlerini, görüşlerini ve uluslararası alandaki önceliklerini; başta Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin hak ve hukuku olmak üzere her alanda parlamenter diplomasinin imkânlarını kullanarak millet adına dile getirmiştir.

Farklı siyasi partilerin, farklı siyasi görüşlerin bir araya geldiği bir demokrasi platformudur

Türkiye Büyük Millet Meclisi, hiç şüphesiz bu faaliyetlerinin yanı sıra siyasetin de merkezidir. Farklı siyasi partilerin, farklı siyasi görüşlerin bir araya geldiği, görüşlerini müzakere ettiği, görüşleri çerçevesinde mücadele ettiği, gereğinde en sert sözlerle ama en olgun tavırlarla fikirlerini ifade edebildiği bir demokrasi platformudur.Özellikle 28. yasama yılında, 6 siyasi parti grubu ve 5 partinin parlamentoda, 6 partinin parlamentoda grubu olmadan temsil edildiği fevkalade güçlü bir demokratik temsil gücüne sahiptir.

Meşruiyet tartışmasına tepki: TBMM bakımından yok hükmünde

"Türkiye'deki yönetimle ilgili kimi çevrelerce dile getirilen meşruiyet tartışmaları TBMM bakımından yok hükmündedir. Milletten başka hiçbir gücün, iç ve dış gücün bu ülkenin yönetimine ya da bu ülkeye herhangi bir meşruiyet sağlamak gibi ne bir hakkı, ne de bir haddi olamaz.