TBMM'de yeni yasama yılı: Erdoğan kürsüye geldi, YENİ Parti Genel Kurulu terk etti
TBMM, 28’inci dönemin 5’inci yasama yılına törenle başladı. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, açılış konuşmasını yaptı. Ardından konuşmasını yapmak üzere Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genel Kurul'a geldi. Bu esnada ayağa kalkmayan YENİ Partili vekiller, Erdoğan'ın kürsüye çıkmasının ardından Genel Kurulu terk etti.
TBMM, 28’nci dönemin 5’inci yasama yılına bugün törenle başladı. Genel Kurul Salonu’nda özel oturum düzenleniyor.
Özel oturum, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un açılış konuşmasıyla başladı. Kurtulmuş'un konuşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuşma yapıyor.
Meclis'e Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan katıldı. Meclis'e gelen YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile tokalaştı.
YENİ Parti Genel Kurulu terk etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını yapmak üzere kürsüye geldiğinde YENİ Partili milletvekilleri ayağa kalmadı.
İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmak üzere Erdoğan kürsüye geldi. YENİ Partili vekiller ise protesto ederek salonu terk etti.
YENİ Parti resepsiyona katılmayacak
Genel Kurul’daki özel oturumun ardından Tören Salonu’nda, saat 18:30’da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından resepsiyon verilecek.
Resepsiyona, YENİ Partililer katılmayacak.