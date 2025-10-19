  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM’de yoğun hafta: Bütçe görüşmeleri başlıyor
Takip Et

TBMM’de yoğun hafta: Bütçe görüşmeleri başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi yeni haftada Karayolları Trafik Kanunu Teklifi başta olmak üzere kritik konuları görüşecek. Yeni haftada ayrıca 2026 yılı bütçe mesaisi de başlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM’de yoğun hafta: Bütçe görüşmeleri başlıyor
Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada yoğun bir mesai yapacak. Genel Kurul’da Karayolları Trafik Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri devam edecek. Teklife göre, saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip edenler veya bu amaçla araçlarından inenler 180 bin lira ceza alacak. Drift yapanlara 140 bin lira, makas atanlara ise 90 bin lira para cezası uygulanacak.

Cevdet Yılmaz bütçe komisyonunda sunum yapacak

Yeni haftada Meclis'te 2026 yılı bütçe mesaisi başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 23 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine sunum yapacak.

Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlar'da değişiklik

Plan ve Bütçe Komisyonunda Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlar'da değişiklik öngören kanun teklifi de görüşülecek. Düzenleme ile kayıt dışılık ile mücadelenin artırılması ve vergi adaletinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak

Salı ve Çarşamba günleri, Meclis’te temsil edilen siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek. Genel başkanlar, gündeme dair mesajlarını Meclis kürsüsünden paylaşacak.

TBMM’de yoğun hafta: Bütçe görüşmeleri başlıyorTBMM’de yoğun hafta: Bütçe görüşmeleri başlıyorGündem

 

Ekrem İmamoğlu: Erdoğan iki ismi koz olarak kullanmak için tahliye etmiyorEkrem İmamoğlu: Erdoğan iki ismi koz olarak kullanmak için tahliye etmiyorGündem

 

 

 

Gündem
AK Parti’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız
AK Parti’den ‘Terörsüz Türkiye’ açıklaması: Zehirli sözde siyasetlerin karşısındayız
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan-Pakistan ateşkesi açıklaması
Dışişleri Bakanlığı'ndan Afganistan-Pakistan ateşkesi açıklaması
Özgür Özel, Alija İzzetbegoviç'i andı: Düşünceyle siyaseti, inançla adaleti buluşturabilen ender liderlerdendi
Özgür Özel, Alija İzzetbegoviç'i ölüm yıldönümünde andı
İzmir’de havalimanı personel servisi devrildi: 5 kişi yaralandı
İzmir’de havalimanı personel servisi devrildi: 5 kişi yaralandı
RTÜK Başkanı'ndan "sokak röportajları" çıkışı: Halkı karamsarlığa sürükleyen içeriklere müsamaha göstermeyeceğiz
RTÜK Başkanı'ndan "sokak röportajları" çıkışı
Ekrem İmamoğlu: Erdoğan iki ismi koz olarak kullanmak için tahliye etmiyor
İmamoğlu: Erdoğan iki ismi koz olarak kullanmak için tahliye etmiyor