TBMM’de yoğun hafta: Bütçe görüşmeleri başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada yoğun bir mesai yapacak. Genel Kurul’da Karayolları Trafik Kanunu Teklifi’nin görüşmeleri devam edecek. Teklife göre, saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip edenler veya bu amaçla araçlarından inenler 180 bin lira ceza alacak. Drift yapanlara 140 bin lira, makas atanlara ise 90 bin lira para cezası uygulanacak.

Cevdet Yılmaz bütçe komisyonunda sunum yapacak

Yeni haftada Meclis'te 2026 yılı bütçe mesaisi başlayacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 23 Ekim'de Plan ve Bütçe Komisyonunda milletvekillerine sunum yapacak.

Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlar'da değişiklik

Plan ve Bütçe Komisyonunda Vergi Kanunu ve Bazı Kanunlar'da değişiklik öngören kanun teklifi de görüşülecek. Düzenleme ile kayıt dışılık ile mücadelenin artırılması ve vergi adaletinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak

Salı ve Çarşamba günleri, Meclis’te temsil edilen siyasi partiler grup toplantılarını gerçekleştirecek. Genel başkanlar, gündeme dair mesajlarını Meclis kürsüsünden paylaşacak.