TBMM’de yoğun hafta: Okul saldırıları için araştırma komisyonu kurulacak

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine bu hafta Türkiye'yi yasa boğan saldırılar yer alacak. Genel Kurul'da salı günü okul saldırılarına ilişkin genel görüşme yapılacak.

Milletvekilleri saldırıya ilişkin düşüncelerini dile getirecek, ardından tüm partilerin uzlaşısı ile araştırma komisyonu kurulacak.

Komisyonun çalışma süresi 3 ay olacak, konuya ilişkin tüm taraflar ve uzmanlar Meclis'te dinlenecek, saldırılar tüm yönleri ile araştırılarak tedbirler belirlenecek.

Çocuklara sosyal medya kısıtlaması ve doğum izni düzenlemesi gündemde

Meclis Genel Kurulu'nun hafta içindeki bir diğer gündemi 15 yaş ve altındakilere sosyal medya kısıtlaması getiren kanun teklifi olacak. Düzenleme ile çocukların internet ortamındaki zararlı içeriklerden korunması amaçlanıyor. Teklif ile annelerin doğum izni de 24 haftaya çıkarılacak.

Başıboş köpek sorunu

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu da 2024 yılının ağustos ayında başıboş sokak köpekleri sorununu çözmek için hayata geçirilen kanunun sahadaki karşılığını ele alacak.

TRT Haber'in derlemesine göre, komisyonda Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerin yansımalarına ilişkin sunum yapılacak.