TBMM'de yoğun mesai başlıyor: Gündemde kritik konular var

İsrail'in saldırıları, Orta Doğu'daki gelişmeler ve Türkiye'nin aldığı tedbirler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündeminde. Meclis Genel Kurulu, 8 Ekim Salı günü toplanacak.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in milletvekillerini bilgilendirmesi bekleniyor. Kapalı oturum yapılıp yapılmamasına, birleşim açıldıktan sonra karar verilecek.

Öğretmenlere yönelik şiddet masada

Öğretmenlik Mesleği Kanunu Teklifi'nin, Genel Kurul görüşmelerine devam edilmesi bekleniyor. 42 maddeden oluşan teklifin, 25 maddesi kabul edildi. Teklif ile öğretmene yönelik şiddetin cezası artacak. Eğitimcilere yönelik; kasten yaralama suçuna 6 yıl 9 aya kadar hapis cezası verilebilecek.

Milli Eğitim Akademisi hayata geçirilecek. Akademide, teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimi verilecek.

İslam düşmanlığı ve ırkçılık gündemde

Meclis komisyonlarında da yoğun mesai sürecek. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu İslamafobi ve Irkçılık İnceleme Alt Komisyonu, çarşamba toplanacak. Toplantıda; Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, islam düşmanlığı ve ırkçılık konusunda sunum yapacak.