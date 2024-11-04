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TBMM'de yoğun mesai başlıyor: Hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak. Meclis Genel Kurulu'nda 9. Yargı Paketi ele alınacak. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise 4 bakanlığın bütçesi görüşülecek.

Haber Merkezi
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TBMM'de yoğun mesai başlıyor: Hangi konular görüşülecek? İşte gündem başlıkları...
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Haftalık çalışmasına 5 Kasım Salı günü başlayacak Genel Kurulda, kamuoyunda 9. Yargı Paketi olarak bilinen Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sürecek.

9. Yargı Paketine göre, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısı 100'den 120'ye çıkarılacak.

Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısında değişiklik yapılacak, ilan edilen kadro sayısının bir katı fazlası aday, mülakata çağrılacak.

Buluntu olması nedeniyle veya kanun hükümleri gereğince trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından 6 ay içinde teslim alınmayan veya aranmayan yediemin otoparklarındaki araçların satış usulü yeniden belirlenecek.

Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak.

Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan hakaret suçu bakımından şikayet süresi, her ne suretle olursa olsun fiilin gerçekleştiği tarihten itibaren iki yılı geçemeyecek.

Arabuluculuk eğitimini tamamlayan ve mesleğinde 20 yıl kıdeme sahip olanlar, yazılı sınava girmeden arabuluculuk siciline kayıt olabilecek. Uzlaştırmacı olmak için hukuk mezunu olma şartı getirilecek.

Bütçe gündemi

Plan ve Bütçe Komisyonu, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerine devam edecek. Komisyonda, Gençlik ve Spor, Tarım ve Orman, Sanayi ve Teknoloji ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği bakanlıklarının bütçeleri ele alınacak.

Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu, basına kapalı toplantısında, "Devlet İstihbarat Hizmetleri ile Güvenlik ve İstihbari Nitelikteki Faaliyetlere İlişkin 2023 Yılı Raporu"nun görüşmeleri kapsamında Jandarma Genel Komutanlığı yetkililerini dinleyecek.

Salı ve çarşamba günleri Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.

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