  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte öne çıkan gündem maddeleri...
Takip Et

TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte öne çıkan gündem maddeleri...

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni haftada gündem oldukça yoğun. Meclis Genel Kurulu'nda 9'uncu Yargı Paketi görüşülecek. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 2025 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler başlayacak. Kurumlara dair görüşmeler, Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesi ile başlayacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM'de yoğun mesai başlıyor: İşte öne çıkan gündem maddeleri...
Takip Et

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni haftada yoğun mesai yapacak.

Meclis Genel Kurulu'nun gündeminde 9'uncu Yargı Paketi olacak.

Düzenleme ile hakaret suçlarına yeni cezalar getirilecek. Sesli, yazılı veya görüntülü iletiyle hakaret suçu, uzlaştırma kapsamından çıkarılarak ön ödeme kapsamına alınacak. Bu durumdaki hakaret suçlarında şikayet süresi 2 yılla sınırlandırılıyor.

TBMM'de bütçe maratonu

Bütçe mesaisi de yeni haftada devam edecek.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 30 Ekim Çarşamba günü 2025 yılı bütçesinin geneli üzerindeki görüşmeler başlayacak. 31 Ekim'de ise Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin bütçesi görüşülecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bütçe sunumunu yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan çarşamba günü grup toplantısında konuşacak

Çarşamba günü Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Ekim Çarşamba günü AK Parti grup toplantısında konuşması öngörülüyor.

Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar zamlanacak? İşte masadaki oran...Asgari ücret ve emekli maaşı ne kadar zamlanacak? İşte masadaki oran...Ekonomi
Benzine indirim gelecek mi? İşte 27 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Benzine indirim gelecek mi? İşte 27 Ekim 2024 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları...Ekonomi
Garipoğlu'nun mezardan çıkan poşetin gizemi ne? Avukat Dr. Epözdemir anlattı...Garipoğlu'nun mezardan çıkan poşetin gizemi ne? Avukat Dr. Epözdemir anlattı...Gündem
Meteorolojiden son rapor: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Meteorolojiden son rapor: Bugün yurt genelinde hava sıcaklıkları nasıl olacak?Gündem
Gündem
Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı
Taksim-Kabataş füniküler hattı bakım nedeniyle kapatıldı
8 ilçe başkanı MHP'den istifa etti
8 ilçe başkanı MHP'den istifa etti
İmralı görüşmesinin perde arkası! Bahçeli'nin çağrısına Öcalan'dan iki şart iddiası
İmralı görüşmesinin perde arkası! Bahçeli'nin çağrısına Öcalan'dan iki şart iddiası
Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 1 haftada 2 milyon 829 bin araç denetlendi
Bakan Yerlikaya duyurdu: Son 1 haftada 2 milyon 829 bin araç denetlendi
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı gözaltına alındı
Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın paniği
Mecidiyeköy metro istasyonunda yangın paniği