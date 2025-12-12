TBMM'deki istismar soruşturması: 4 aşçı gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Cinsel Suçlar soruşturma bürosunun talimatıyla, TBMM’de taciz iddiasına ilişkin soruşturma kapsamında Meclis lokantasında çalışan 4 aşçı emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi;

"Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliğinden gönderilen idari soruşturma evrakı incelenerek soruşturma derinleştirilmiş, mağdure D.K.’nın ifadesinde geçen ve idari soruşturma evrakında benzer olaylar mağduru olduğu anlaşılan diğer üç mağdurenin 12/12/2025 tarihinde Çocuk İzlem Merkezinde beyanları alınmış, mağdurelere cinsel tacizde bulunan diğer dört şüphelinin de gözaltına alınarak kollukça savunmalarının alınıp mevcutlu olarak hazır edilmeleri istenmiştir. Soruşturma tüm yönleri ile titizlikle devam etmektedir."

Ne olmuştu?

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan lise çağındaki kız çocuklarının, TBMM personeli tarafından tacize uğradığının ortaya çıkmasının ardından bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada daha önce görevden uzaklaştırılan Meclis personeli H.İ.G.'nin "çocuğa cinsel istismar" suçundan tutuklandığı öğrenildi.

TBMM lokantasında stajyer olarak çalışan lise çağındaki kız çocuklarının TBMM personeli tarafından tacize uğradığının haberleştirmesinin ardından TBMM Genel Sekreterliği'nden yapılan basın duyurusunda tacize maruz bırakılan çocuğun ailesinin şikâyetçi olduğu doğrulanmış, soruşturmanın devam ettiği ve aşçı olarak görev yapan bir kamu personelinin görevden uzaklaştırıldığı kaydedilmişti.