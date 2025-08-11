TBMM'deki komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjan AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı

  1. Ekonomim
TBMM’de oluşturulan Mili Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda İYİ Parti için ayrılan üç üyelik kontenjanı, İYİ Parti komisyona katılmadığı için AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırıldı.

ANKARA (EKONOMİ)

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’na AK Parti, CHP ve DEM Parti’nin verdiği üyeler belli oldu. AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM İstanbul Milletvekili Celal Fırat’ı gösterdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Grubu'nun TBMM Başkanlığı'na Komisyon çalışmalarına katılmama yönündeki kararını bildirdiğinden, bu gruba düşen üç üyelik için AK Parti, CHP ve DEM Parti'ye düşen ilave bir üyelik için görevlendirecekleri milletvekilinin ismini istemişti. 

İYİ Parti’nin üye vermediği için 48’e düşen komisyon üye sayısı yeniden 51 oldu.

AK Parti Denizli Milletvekili Cahit Özkan, CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan ve DEM İstanbul Milletvekili Celal Fırat, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yeni üyeleri oldu.

