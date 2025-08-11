TBMM'deki komisyonda İYİ Parti için ayrılan kontenjanın partilere paylaştırılmasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, TBMM'de terör örgütü PKK'nın silah bırakma süreci için çıkarılacak yasaların tartışılacağı Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna katılmayan İYİ Parti'ye ayrılan üç kişilik kontenjanın AK Parti, CHP ve DEM Parti arasında paylaştırılmasına tepki gösterdi.

Söz konusu gelişme için "hukuksuzluğun zirvesi" diyen Dervişoğlu, Numan Kurtulmuş'a "Önümüzdeki dönem içerisinde, şayet bir başka parti komisyondan çekilmeye karar verirse, onun üyeliklerini de diğer partilere dağıtacak mısınız?" sorusunu yöneltti.

"Muhalefet partileri bu tuzağa nasıl düşüyorlar?"

Dervişoğlu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Katılmayacağımızı gerekçeleriyle bildirdiğimiz komisyon çalışmaları ile ilgili olarak partimize tahsis edilen üyeliklerin, bizzat Sayın Numan Kurtulmuş tarafından başka siyasi partilere dağıtılmak istenmesi keyfiliğin ve hukuksuzluğun zirvesidir.

Sayın Kurtulmuş’a sormak isterim: Önümüzdeki dönem içerisinde, şayet bir başka parti komisyondan çekilmeye karar verirse, onun üyeliklerini de diğer partilere dağıtacak mısınız?

Yoksa, hayır öyle bir şey olmayacak diye düşünüp, kendi inisiyatifinize göre nitelikli çoğunluk ayarlaması mı yapıyorsunuz? Hadi siz bunu yapıyorsunuz da, muhalefet partileri bu tuzağa nasıl düşüyorlar? Yaptığınız bu aymazlıklar, size görev tevdi edenleri mutlu kılmaktan başka bir amaca hizmet ediyor mu?

Son olarak; Cumhuriyetin kurucusu Gazi Meclis’imizi çoğunluğunuzun malı olarak görmekten ne zaman vazgeçecek ve demokrasinin faziletine gerçek anlamda ne zaman sahip çıkacaksınız, hiç düşündünüz mü?"