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TBMM’deki "Terörsüz Türkiye" komisyonunun ismi yarın belli olacak

Terör örgütü PKK'nın fesih kararı ve silah bırakmasının ardından yürütülecek süreçte gerekli yasal düzenlemeler için TBMM'de kurulacak komisyon ilk toplantısını yarın yapacak. Komisyonun ismi, yarın yapılacak toplantıda konulacak.

Haber Merkezi
ANKA
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TBMM’deki "Terörsüz Türkiye" komisyonunun ismi yarın belli olacak
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Terör örgütünün fesih kararı ve silah bırakmasının ardından dile getirilen yasal düzenlemeler için oluşturulacak komisyonun üyeleri belirlendi, ilk toplantı için tarih de belli oldu.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, kurulacak komisyonun ilk toplantısı için üye milletvekillerini yarın saat 11:00’de toplantıya davet etti.

Kurtulmuş'un komisyonun açılış konuşması sonrası siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmeleri dinlenecek, toplantıda, komisyonun çalışma usul ve esasları ile prensipleri belirlenecek.

Komisyonun, örgütün silah bırakma süreciyle ortaya çıkan ihtiyaçlar konusunda yasal birtakım düzenlemeler hazırlayacağı, süreçle ilgili hangi tedbirlerin alınacağı gibi çalışmaları yapacağı belirtildi.

Komisyonun ismi, yarın yapılacak toplantıda konulacak. Komisyon üyelerince önerilecek isimler arasından seçilecek. Toplantıya katılan siyasi partilerin kendi isim önerilerini sunması bekleniyor.

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