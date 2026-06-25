TBMM’den çok sayıda alanda düzenleme: Emniyet, basın ve vergi mevzuatı değişti

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilerek yasalaşan düzenleme kapsamında, emniyet teşkilatının görev ve yetkilerinden basın alanındaki uygulamalara, vergi mevzuatından çeşitli sosyal düzenlemelere kadar birçok başlıkta değişiklik yapıldı.

Emniyet teşkilatı’nda kadro yapısı değişti

Düzenleme kapsamında Emniyet Teşkilatı Kanunu’nda yer alan amir rütbelerindeki personel kadro oranları yeniden düzenlendi. Birinci sınıf emniyet müdüründen komiser yardımcısına kadar çeşitli rütbelerde uygulanacak azami oranlar güncellenirken, personel dağılımına ilişkin yeni bir yapı oluşturuldu. Önceki oranları düzenleyen geçici madde ise yürürlükten kaldırıldı.

Sağlık nedeniyle ayrılan eski emniyet personeline geri dönüş hakkı

Kanunda, sağlık gerekçesiyle eğitim kurumlarından ilişiği kesilen ancak yargı kararıyla mezun olarak göreve başlayan ve daha sonra yine sağlık sebepleri nedeniyle memuriyetten ayrılan personele yönelik yeni bir hüküm de yer aldı. Buna göre söz konusu kişiler, 6 ay içinde başvurmaları halinde Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından durumlarına uygun kadrolara atanabilecek.

İnternet haber sitelerine yeni kurallar

Basın İlan Kurumu ile ilgili düzenlemeyle internet haber sitelerinin nitelikleri ve yükümlülükleri yeniden belirlendi. Resmi ilan ve reklam yayımlama hakkına sahip medya kuruluşlarına uygulanacak kriterler güncellenirken, yükümlülüklere aykırı hareket eden kuruluşlara 1 ila 25 gün arasında ilan ve reklam kesme cezası verilebilecek.

İhlalin tekrarlanması halinde yaptırım süreleri artırılabilecek. Bazı durumlarda ise ilan ve reklam kesme cezasının 60 güne kadar uygulanabilmesinin önü açıldı.

Ticari plaka devrine KDV istisnası

Yasayla ayrıca, taksi, dolmuş, minibüs ve umum servis araçlarına ait ticari plakaların devri KDV'den muaf olacak.

Belediye sınırlarındaki sirkler, lunapark ve benzeri biletle girilen yerlerde çocuklardan ve 25 yaşından küçük öğrencilerden eğlence vergisi alınmayacak.

İl özel idareleri ve belediyelere ait taşınmazların satış bedeli peşin veya taksitle ödenebilecek.