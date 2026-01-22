TBMM’den geçti: En düşük emekli aylığı 20 bin lira oldu
TBMM Genel Kurulu'nda, en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifinin beşinci maddesi kabul edildi.
TBMM Genel Kurulu'nda, Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin en düşük emekli aylığının 20 bin liraya çıkarılmasını öngören beşinci maddesi kabul edildi.