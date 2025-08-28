TBMM’den Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu toplantısına ilişkin açıklama

“Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda TBMM’de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun 7. toplantısı tamamlandı.

TBMM’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, komisyonun bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında TBMM Tören Salonu’nda toplandığı hatırlatıldı.

İki oturum halinde gerçekleşen toplantının ilk bölümünde 20. TBMM Başkanı Hikmet Çetin, 21. TBMM Başkanı Ömer İzgi, 22. TBMM Başkanı Bülent Arınç, 23. TBMM Başkanı Köksal Toptan ve 24. TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin’in, ikinci bölümde ise 25. TBMM Başkanı Cemil Çiçek, 26. TBMM Başkanı İsmet Yılmaz, 27. TBMM Başkanı İsmail Kahraman, 28. TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve 29. TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un değerlendirmelerde bulunduğu belirtildi.

Gelecek toplantılarda iş dünyası ile sendika temsilcileri de dinlenecek

Açıklamada, Kurtulmuş’un, yasama faaliyetleri ve siyasi çalışmalar açısından engin tecrübelere sahip, Türkiye’nin temel meselelerini yakından takip eden ve çözüm üretmek için çaba sarf etmiş olan önceki dönem Meclis başkanlarının görüşlerinin önemine dikkat çektiği aktarıldı. Ayrıca, gelecek toplantılarda iş dünyası ile sendika temsilcilerinin dinleneceği ve alanında uzman akademisyenlerin önerilerinin alınacağı ifade edildi.