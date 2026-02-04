Terörsüz Türkiye raporu önümüzdeki günlerde Meclis Başkanlığı'na sunulacak

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunun ortak rapor mesaisinde sona geliniyor. Komisyonun planlanan son toplantısında, rapora nihai şeklin verileceği duyuruldu.

TBMM Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada; "Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve TBMM Başkanlığına sunulacak" ifadeleri kullanıldı.

Yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun rapor çalışmaları kapsamında siyasi parti gruplarının temsilcilerini kabul etti. TBMM Başkanımız Kurtulmuş, komisyon üyesi parti gruplarının temsilcileriyle bugüne kadar beş toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantılarda partilerin hazırladığı raporlar çerçevesinde belirlenen konular, detaylı ve titiz bir şekilde değerlendirilmeye devam edildi.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi planlanan komisyon toplantısında rapora nihai şekli verilerek oylanacak ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacak."