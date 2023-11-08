TBMM'nin boykot kararı dünya basınının gündeminde

Alman Axel Springer grubuna ait Washington merkezli The Politico yayın kuruluşu, TBMM’nin “İsrail’e destek veren şirketlerin ürün ve mallarına boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlığa destek için aldığı” kararı gündemine aldı.

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şirket isimleri kullanılmazken, dün basına yansıyan haberlerde Coca-Cola ve Nestle ürünlerinin menülerden çıkarıldığı aktarılmıştı.

Vekiller pazartesi sabahı fark etti

The Politico da Türk basınına dayandırarak şu bilgiyi aktardı: “Türk milletvekilleri pazartesi sabahı Coca-Cola ve Nestle ürünlerinin artık menüde bulunmadığını fark etti. Nedenini sorduklarında onlara Meclis Başkanlığı’nın İsrail’e destek veren markaların ürünlerini menüden çıkarma kararı aldığı söylendi.”

The Politico’nun haberinde Finlandiya Parlamentosu’nun geçen eylül ayında benzer bir boykot girişiminde bulunduğu da hatırlatıldı. Finlandiya Meclisi Pepsi ürünlerini çatı şirketin Rusya’daki operasyonlarını sürdürmesi gerekçesiyle restoranlarından çıkarmıştı.

İlk olarak Reuters'ın servis ettiği haber dünya genelinde pek çok basın kuruluşu tarafından kullanıldı.

Kurtulmuş’un talimatıyla...

TBMM Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Gazze'de masum insanları katleden İsrail'in savaş suçlarına açıkça desteğini ilan eden şirketlerin ürün ve mallarının boykot edilmesine yönelik toplumsal duyarlılığa destek verilmesi” kararı alındığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla “İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçuna destek veren şirketlerin ürünlerinin Meclis kampüsü ve tesislerindeki lokanta, kafeterya ve çay ocaklarında satılmayacağı” ifadesi yer almıştı.