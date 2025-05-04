  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak: İşte öne çıkan başlıklar
Takip Et

TBMM'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak: İşte öne çıkan başlıklar

TBMM yeni haftada yoğun mesaisini sürdürecek. Meclis Genel Kurulu'nda 112 Acil Çağrı Merkezine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmelerine devam edilecek. Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'na seçilecek üyeler için adaylar belirlenecek. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da sunum yapacak.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM'nin gündemi yeni haftada da yoğun olacak: İşte öne çıkan başlıklar
Takip Et

112'ye asılsız çağrı ve ihbarların önüne geçilecek, idari para cezaları artırılacak.

Meclis Genel Kurulu'nda 112 Acil Çağrı Merkezine yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifinin görüşmeleri sürecek.

Düzenleme ile Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul eden ya da ısrarla çağrı bırakanlara  1500 lira idari para cezası verilecek. Asılsız ihbar yaparak ekiplerin sahaya yönlendirenlere 15 bin lira ceza uygulanacak.

HSK'ya üye seçilecek

Meclis komisyonlarında da yoğun mesai sürecek. Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan karma komisyon, Hakimler ve Savcılar Kurulu'na aday isimleri belirleyecek. Komisyonun belirleyeceği 15 aday arasından Meclis Genel Kurulu'nda Hakimler ve Savcılar Kurulu'na 5 üye seçilecek. 5 üyeden 3'ü Yargıtay, biri Danıştay üyeleri ve biri de hukuk fakültelerinin öğretim üyeleri ile avukatlar arasından belirlenecek.

Merkez Bankası Başkanı TBMM'de olacak

Plan ve Bütçe Komisyonunda da Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunum yapacak. Karahan'ın küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

Kartalkaya'daki otel yangınını araştıran komisyon ise Bolu Belediyesi yetkililerini dinleyecek.

Kimler yararlanabilir, devlet desteği ne kadar? İşte kentsel dönüşüm desteğinde tüm merak edilenlerKimler yararlanabilir, devlet desteği ne kadar? İşte kentsel dönüşüm desteğinde tüm merak edilenlerEkonomi
Akaryakıta indirim kapıda: İşte 4 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta indirim kapıda: İşte 4 Mayıs 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Sıfır otomobil fiyatları mayıs ayında güncellendi: En düşük fiyat ne kadar oldu? İşte zam oranları!Sıfır otomobil fiyatları mayıs ayında güncellendi: En düşük fiyat ne kadar oldu? İşte zam oranları!Ekonomi
Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Meteoroloji duyurdu: Sıcaklıklar artıyor! Bugün yurt genelinde hava nasıl olacak?Gündem

 

Gündem
Trafikten men cezası: Ağır vasıtalara darbe emici tampon şartı geliyor!
Trafikten men cezası: Ağır vasıtalara darbe emici tampon şartı geliyor!
Ankara’da kumara ‘Rest’ operasyonu: 35 İş yeri mühürlendi
Ankara’da kumara ‘Rest’ operasyonu: 35 İş yeri mühürlendi
Kütahya'da deprem! Beşik gibi sallanıyor
Kütahya'da deprem! Beşik gibi sallanıyor
MSB acı haberi duyurdu: Pençe Operasyonu bölgesinde Çavuş Önder Özen şehit oldu
Pençe Operasyonu bölgesinde Çavuş Önder Özen şehit oldu
AK Parti kulislerinde konuşuluyor: PKK fesih kararı bu hafta açıklanabilir
AK Parti kulislerinde konuşuluyor: PKK fesih kararı bu hafta açıklanabilir
Trafik polisi durdurdu, tarihe geçti: Böyle bir ceza şekli yok
Trafik polisi durdurdu, tarihe geçti: Böyle bir ceza şekli yok