TBMM'nin gündeminde bu hafta neler var?

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yeni yasama yılında Terörsüz Türkiye Süreci mesaisine devam edecek. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, çarşamba günü 14'üncü toplantısını yapacak.

1 Ekim'de 28. Dönem 4. Yasama Yılı'na başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu hafta ana gündem Terörsüz Türkiye Süreci'nin yanı sıra trafik kanunu ve ekonomi olacak.

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çarşamba günü yapılacak 14'üncü toplantısında kadın ve gençlik platformları temsilcileri dinlenecek. Komisyonun, ekim ayı sonuna kadar dernek ve STK temscilerini dinlenme sürecini tamamlaması öngörülüyor. Daha sonra ise MİT Başkanı İbrahim Kalın, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un Komisyon'a sunum yapması bekleniyor.

Trafik Kanunu Genel Kurul'da

Yeni haftada siyasi partiler, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde grup toplantılarını gerçekleştirecek. 7 Ekim Salı günü toplanacak olan Genel Kurul'da da 36 maddelik Karayolları Trafik Kanunu teklifi ele alınacak. Teklif, yol güvenliğini tehlikeye atanlara yönelik caydırıcı cezaları içeriyor. Düzenlemeyle, ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin, sahte plaka kullanalaraysa 140 bin lira trafik cezası öngörülüyor.

Plan bütçe, güvenlik ve istihbarat komisyonları

Aynı gün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Plan Bütçe Komisyonu'nda sunum yapacak. Faiz kararları ve enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin ön planda olması beklenen sunumda küresel gelişmelerin de yer alması bekleniyor.

8 Ekim Çarşamba günü ise Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu basına kapalı olarak toplanacak. 9 Ekim Perşembe günü de Plan Bütçe Komisyonu'nda Sayıştay'da açık bulunan 5 üyelik için yapılacak seçime ilişkin Sayıştay Başkanlığı tezkeresi ele alınacak.

