TBMM'nin yeni başkanı Numan Kurtulmuş

Meclis, yeni başkanını TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylamayla seçti. Yapılan ilk tur oylamada, AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 317, CHP Ankara Milletvekili Tekin Bingöl 131, Yeşil Sol Parti (YSP) Adana Milletvekili Tülay Hatimoğulları Oruç 51, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Cihan Paçacı 42, DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu 16, Gelecek Partisi Antalya Milletvekili Serap Yazıcı Özbudun 20, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili Can Atalay 3 oy aldı. 6 oy da geçersiz sayıldı. Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan üye tam sayısının üçte iki (400) çoğunluğuna ulaşamadı.

İkinci tur oylamada ise 586 milletvekili oy kullandı. Kurtulmuş 321, Bingöl 131, Oruç 51, Paçacı 41, Yeneroğlu 15, Özbudun 21, Atalay 3 oy aldı. 3 oy da geçersiz sayıldı. Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli sayıya bu turda da ulaşamadı. Özbudun ve Yeneroğlu’nun adaylıktan çekilmesinin ardından yapılan 3. tur oylamada, Kurtulmuş 321, Tekin Bingöl 160 oy aldı. Kurtulmuş, 321 milletvekilinin oyunu alarak 3. turda yeni Meclis Başkanı seçildi.