TBMM'nin yeni Başkanvekili Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt oldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Bozdağ’ın istifasıyla boşalan TBMM Başkanvekilliği görevi için AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın getirileceğini açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri ile Yasama Yılı Açılış Toplantısı’nda Meclis Başkanlık Divanı’ndaki değişikliğe ilişkin açıklama yaptı.
Erdoğan, Bekir Bozdağ’dan boşalan TBMM Başkanvekilliği görevi için AK Parti Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın isminin getirildiğini duyurdu.
AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Bekir Bozdağ, bir süredir devam eden sağlık sorunları nedeniyle TBMM Başkanvekilliği görevinden istifa etmişti. Bozdağ, istifa dilekçesini 6 Ekim’de TBMM Başkanlığına sundu.
Bozdağ’ın ayrılığının ardından AK Parti kontenjanından yeni TBMM Başkanvekili için yapılacak belirleme merak konusu olmuş, Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt’ın ismi öne çıkmıştı.