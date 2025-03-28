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TBMM'ye 11 milletvekili hakkında 13 yeni fezleke sunuldu

TBMM'ye 11 milletvekili hakkında fezleke sunuldu. DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ile CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır da dokunulmazlıklarının kaldırılması istenen milletvekilleri arasında yer aldı.

Haber Merkezi
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TBMM'ye 11 milletvekili hakkında 13 yeni fezleke sunuldu
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TBMM Başkanlığı'na, aralarında DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve TİP Milletvekili Ahmet Şık’ın da yer aldığı 11 milletvekili hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması istemiyle toplam 13 yeni fezleke sunuldu.

DEM Parti Kars Milletvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, DEM Parti Ağrı Milletvekili Nejla Demir, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat, CHP Grup Başkanvekili ve Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır,  DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, Bağımsız Ankara Milletvekili Koray Aydın, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Siirt Milletvekili Tuncer Bakırhan, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin cumhurbaşkanlığı fezlekeleri, Adalet ve Anayasa komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevk edildi.

Cemal Enginyurt ile Salihe Aydeniz hakkında 2'şer fezleke yer alıyor.

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