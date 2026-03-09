  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM'ye 5 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
Takip Et

TBMM'ye 5 dokunulmazlık dosyası sevk edildi

TBMM Başkanlığına, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aralarında bulunduğu 4 milletvekiline ait 5 dokunulmazlık dosyası sunuldu.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM'ye 5 dokunulmazlık dosyası sevk edildi
Takip Et

Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Genel Başkanı ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan ile İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'a ait dokunulmazlık dosyaları sevk edildi. Özgür Özel'in 2 dosyası bulunuyor.

Financial Times analizi: Savaşın ekonomik bedelini Avrupa ve Asya ödeyebilirFinancial Times Analizi: Savaşın Ekonomik Bedelini Avrupa ve Asya ÖdeyebilirEkonomi

 

SunExpress, 2025’te 16 milyon yolcu taşıdıSunExpress, 2025’te 16 milyon yolcu taşıdıHavacılık

 