TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
CHP, DEVA ve Saadet Partisinden birer milletvekiline ait 3 dokunulmazlık dosyası, TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
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TBMM'ye 3 dokunulmazlık dosyası sevk edildi.
CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, DEVA Partisi Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Selim Temurci'ye ait Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.