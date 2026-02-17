  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Takip Et

TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi

TBMM Başkanlığına, CHP Grup Başkanvekilleri Murat Emir ile Gökhan Günaydın'ın dokunulmazlık dosyaları sunuldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi
Takip Et

Yasama dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, Meclis Başkanlığınca, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu Karma Komisyona havale edildi.

Karma Komisyona, CHP Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Murat Emir ile CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Gökhan Günaydın'ın dosyaları sevk edildi.

Emlak satışında doğrulama dönemi başladı: 684 bin TL cezası var! İşte EİDS düzenlemesinin detaylarıEmlak satışında doğrulama dönemi başladı: 684 bin TL cezası var! İşte EİDS düzenlemesinin detaylarıEkonomi
Teklif hazırlandı: Arazi tapusunda belirsizlikleri bitirecek yasa geliyorTeklif hazırlandı: Arazi tapusunda belirsizlikleri bitirecek yasa geliyorEkonomi
İstanbul’da otopark ücretleri kiraları solladıİstanbul’da otopark ücretleri kiraları solladıEkonomi
Akaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 17 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıt fiyatlarında son durum: İşte 17 Şubat 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi

 