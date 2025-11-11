  1. Ekonomim
TC kimlik numarası son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 TOKİ başvuru günleri ne zaman?

Yüzyılın konut projesi için başvurular başladı. Ancak yoğunluk yaşanmaması adına başvurular TC kimlik numarasına göre yapılacak. Peki TC kimlik numarası son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 olanlar TOKİ’ye hangi gün başvurabilecek? İşte detaylar…

TC kimlik numarası son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 TOKİ başvuru günleri ne zaman?
Türkiye’de milyonların beklediği TOKİ Sosyal Konut projesi için başvurular resmen başladı. 81 ilde 500 bin kişiyi ev sahibi yapmaya imkan tanıyacak bu proje, büyük ilgi görüyor.

İlk gününde 920 binin üzerinde başvuru yapılan TOKİ için ikinci gün başvuruları da başladı. Peki TOKİ son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 başvuru günleri ne zaman?

TC 0,2,4,6,8 TOKİ’YE NE ZAMAN BAŞVURABİLİR

Başvuru günleri: TC kimlik numarası son rakamına göre takvim

— 10 Kasım: Son rakamı 0 olanlar
— 11 Kasım: Son rakamı 2 olanlar
— 12 Kasım: Son rakamı 4 olanlar
— 13 Kasım: Son rakamı 6 olanlar
— 14 Kasım: Son rakamı 8 olanlar
— 15 Kasım’dan itibaren: Tüm vatandaşlara açık
— Son başvuru: e‑Devlet 18 Aralık, banka şubeleri 19 Aralık

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT NEDİR?

— 81 ilde uygun fiyatlı, uzun vadeli ödeme imkânlarıyla sosyal konut üretimi
— Devlet güvencesi: %10 peşinat, 240 ay vade
— İlk teslim hedefi: Mart 2027
— Başvuru kanalları: e‑Devlet ve yetkili banka şubeleri (Ziraat Bankası, Halkbank, Emlak Katılım)

 

