TCDD biletlerinde yeni dönem: İptal edilen koltuklar için otomatik bildirim gönderilecek

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TCDD Taşımacılık AŞ sistemine “Boş Yer Takip Butonu” eklendiğini duyurdu. Yeni uygulamayla birlikte bilet bulamayan yolcular, iade veya iptal nedeniyle yer açılması durumunda e-posta üzerinden otomatik olarak bilgilendirilecek.

Bakan Uraloğlu’nun verdiği bilgiye göre, yolcular bilet bulamadıkları trenler için sistem üzerinden e-posta adreslerini tanımlayarak uyarı talebinde bulunabilecek. İade, iptal veya başka nedenlerle koltuk boşaldığında sistem yolcuya otomatik bildirim gönderecek.

Uygulamanın detaylarına değinen Uraloğlu, “Bu uygulamayla yolcularımızın bilet satış ekranını sürekli kontrol etmesine gerek kalmadan, iade, iptal veya başka nedenlerle yer açılması halinde anında haberdar olmalarını ve biletlerini kolayca satın almalarını sağlıyoruz. Dijital imkanları kullanarak vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya ve seyahat planlamalarını daha erişilebilir hale getirmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Dört günde 286 bin e-Bilet düzenlendi

Uraloğlu, e-Belge dönüşüm çalışmaları kapsamında 1 Eylül 2026 itibarıyla e-Bilet ve e-Fatura uygulamalarının da başlatıldığını duyurdu. Yeni sistemle birlikte yolcular, bilet satın alma işleminin ardından e-postalarına gönderilen PDF bağlantısı üzerinden biletlerine ulaşabiliyor.

Dijitalleşme adımlarının maliyetleri düşürdüğünü vurgulayan Uraloğlu, “Kağıt, baskı ve fiziksel arşivleme ihtiyacını azaltarak hem maliyetlerimizi düşürüyor hem de doğal kaynakların daha verimli kullanılmasına katkı sağlıyoruz. Hedefimiz, dijital imkanlardan daha fazla yararlanarak demir yolu hizmetlerimizi vatandaşlarımız her yerden, her zaman ulaşılabilir ve işlemleri, daha hızlı, kolay, verimli ve çevreci hale getirmek” dedi.

Uraloğlu, yeni uygulamanın hayata geçtiği ilk dört günde yaklaşık 286 bin e-bilet ve bin 554 e-fatura düzenlendiğini sözlerine ekledi.