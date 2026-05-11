  3. TCDD’den ilaçlama açıklaması: Vatandaşlar uyarıldı
TCDD’den yapılan açıklamada, Afyon Ali Çetinkaya-Konya hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve kısa yan hatlarda otla mücadele çerçevesinde ilaçlama yapılacağı bu yüzden vatandaşların dikkatli olmaları istenildi.

Konuyla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’ndan (TCDD) yapılan yazılı açıklamada, "İlaçlama yapılacak hat hususunda ayrıntılı tarih ve güzergah bilgileri ekteki basın duyurumuzda sunulmaktadır. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır.

Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları çok önemlidir" ifadelerine yer verildi.

