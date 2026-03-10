TCDDY'den bazı hatlara ilişkin ilaçlama uyarısı

Yapılan açıklamada, 11 Mart -6 Nisan 2026 tarihleri arasında Sincan - Polatlı - Konya, Polatlı - Eskişehir - Bozüyük - Bilecik - Pamukova ve Kayaş - Sivas hat kesimleri arasındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağı belirtildi.

Vatandaşlar dikkatli olmaları konusunda uyarıldı

Açıklamada, "Bu kapsamda, ilaçlama yapılacak hat hususunda ayrıntılı tarih ve güzergâh bilgileri ekteki basın duyurumuzda sunulmaktadır. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 15 gün boyunca; vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları gerekmektedir" denildi.