TCMB Başkanı Erkan, banka sektörü yöneticileriyle görüştü
Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün bankacılık sektörü yöneticileri ile bir araya geldi.
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Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan bugün bankacılık sektörü yöneticileri ile bir araya geldi.
Reuters'a bilgi veren iki bankacı, toplantının Türkiye Bankalar Birliği (TBB) üst yönetimi ile TCMB arasında bugün gerçekleştiğini söyledi. Bankacılar toplantının içeriğine ilişkin bilgi vermedi.
TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.