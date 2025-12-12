TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın acı günü
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, annesini kaybetti.
TCMB Başkanı Fatih Karahan, yaptığı paylaşımla annesi Opr. Dr. Hatice Karahan'ın vefaat ettiğini duyurdu.
Karahan, paylaşımında annesi Hatice Karahan'ın cenaze törenine ilişkin bilgileri de paylaştı.
Hatice Karahan'ın cenazesi cumartesi günü Fatih Camii'nde ikindi namazına mütakip kılınacak cenaze namasının ardından 14 Aralık pazar günü ikindi namazı sonrası Karahanlı Aile Mezarlığı'na defnedilecek.
December 12, 2025