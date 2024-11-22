TCMB Başkanı Karahan, İSO Meclisi'ne katılacak
TCMB Başkanı Fatih Karahan, 27 Kasım tarihinde İSO Meclisi'ne konuk olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, 27 Kasım tarihinde İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin olağan toplantısına katılarak açıklamalarda bulunacak.
İSO'dan yapılan açıklamaya göre, Kasım ayı olağan toplantısı, “Merkez Bankası Politikalarının Sanayimiz, Üretim Hayatımız ve Finansal İstikrar Açısından Önemi” ana gündemiyle 27 Kasım Çarşamba günü Odakule Fazıl Zobu Meclis Salonu’nda gerçekleştirilecek.
İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan’ın açılış konuşmasını yapacağı toplantıya, TCMB Başkanı Fatih Karahan konuk olarak katılarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunacak.
Toplantı saat 15.00'te başlayacak.