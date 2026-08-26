TCMB Başkanı Karahan’dan gençlere: Bilgi çağında farkı nasıl düşündüğünüz belirleyecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaştığı bir dünyada farkı, ne kadar çok şey bildiğiniz değil, nasıl düşündüğünüz, hangi soruları nasıl sorduğunuz ve ne kadar hızlı öğrenebildiğiniz belirleyecek" dedi.

Asırlık Okullar Vakfı (ASOV) tarafından Kabataş Erkek Lisesi'nde Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üstün başarı göstererek Türkiye birincisi olan Şerif Efe Dartar, Eylül Uyar ve Tuğsem Bahar'a TOGG marka otomobiller hediye edildi.

Düzenlenen ödül törenine TCMB Başkanı Fatih Karahan ve İstanbul Valisi Davut Gül'ün yanı sıra davetliler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Törende konuşan Karahan, İstanbul Erkek Lisesi mezunu olduğunu belirterek, Asırlık Okullar Vakfı'nın mütevelli heyetinde yer almaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekonomide sermaye birikiminin ülkelerin kalkınması, verimliliğin artması ve yatırımların gerçekleştirilmesi açısından önem taşıdığını belirten Karahan, asıl önemli unsurun ise insan sermayesi olduğunu vurguladı.

Karahan, bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaştığı dünyada farkı yalnızca sahip olunan bilginin değil, düşünme biçiminin, doğru soruları sorabilmenin ve hızlı öğrenmenin belirleyeceğini söyledi.

Karahan, köklü eğitim kurumlarının insan sermayesinin yetiştirilmesindeki önemine işaret ederek, "Bu okullar bir insan fabrikası adeta. Dolayısıyla bu tarz kıymetli kurumlarımıza sahip çıkmamız ve onları daha da güçlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda ASOV'un misyonunu çok kıymetli buluyorum ve orada ufak da olsa benim de ismimin olmasından büyük gurur duyuyorum." ifadelerini kullandı.

"Başarı beraberinde fedakarlığı da getirir"

YKS'de Türkiye birinciliği elde eden öğrencileri tebrik eden Karahan, gençlerin Türkiye'nin en zorlu sınavlarından birinde önemli bir başarı gösterdiğini söyledi.

Başarının beraberinde fedakarlığı da getirdiğini ifade eden Karahan, öğrencilere şöyle seslendi:

"Her başarının arkasında aslında büyük bir fedakarlık vardır. Sizler de bu başarıya ulaşırken eminim çok çalıştınız. Birçok şeyden, uykunuzdan, belki arkadaşlarınızla geçirebileceğiniz zamandan fedakarlık ettiniz. Bugün burada olabilmek için birçok şeye hayır demeyi bildiniz. Bence insanı insan yapan en önemli özelliklerden biri de kendine hoş gelen bir şeye daha önemli bir amaç uğruna hayır diyebilmesidir. Bana kalırsa bugünkü başarınızın en önemli kazanımlarından biri de bu."

Karahan, sınavların ve üniversite hayatının sona ereceğini ancak insanların yaşamları boyunca benzer tercihlerle karşılaşmaya devam edeceğini belirterek, öğrencilerin başarısında ailelerinin ve öğretmenlerinin de önemli pay sahibi olduğunu dile getirdi.

Karahan, "Bu salonda belki isimleri sınav sonuçlarında yazmayan ama o sonucun içinde çok büyük emeği olan insanlar var. Anneleriniz, babalarınız, hocalarınızın hepsinin çok ayrı, çok kıymetli rolü var. Onlar da sizinle birlikte heyecanlandılar, yoruldular, zamanlarından ve imkanlarından fedakarlık ettiler. Onları da gönülden tebrik ediyorum." diye konuştu.

Öğrencilere nasıl başarılı olacaklarını anlatmayacağını, onların zaten önemli bir başarı elde ederek disiplinin ve sabrın anlamını öğrendiklerini kaydeden Karahan, başarının beraberinde getirebileceği zorluklara dikkati çekti.

Karahan, "İnsan başarılı oldukça bilmiyorum demek zorlaşıyor. Çevreniz sizden sürekli doğru cevaplar bekliyor ve bir süre sonra siz de her konuda bir cevabınız olması gerektiğini düşünüyorsunuz." değerlendirmesinde bulundu.

Üniversite hayatında bir konuyu derinlemesine öğrenmenin, kişinin bilmediklerinin ne kadar fazla olduğunu görmesini sağladığını aktaran Karahan, şöyle devam etti:

"Bugüne kadar girdiğiniz sınavlarda amaç, önünüze çıkan soruların doğru cevaplarını bulmaktı ama bundan sonraki hayatınızda bazen doğru cevaptan daha önemli olan şeyin doğru soruyu sormak olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden merakınızı koruyun. 'Bilmiyorum' demekten çekinmeyin. Soru sorun. Yeni şeyler öğrenmek kadar bildiğinizi düşündüğünüz şeyleri de sorgulamayı lütfen ihmal etmeyin."

TCMB Başkanı Karahan, gençlere kendilerinden farklı düşünen insanları dinlemeleri tavsiyesinde bulunarak, gerektiğinde çok emin oldukları bir fikri yeniden değerlendirebilecek özgüvene sahip olmalarının önem taşıdığını vurguladı.

Bilgiye ulaşmanın giderek kolaylaştığına dikkati çeken Karahan, "Böyle bir dünyada farkı sadece ne kadar çok şey bildiğiniz değil, aslında nasıl düşündüğünüz, hangi soruları nasıl sorduğunuz ve ne kadar hızlı öğrenebildiğiniz belirleyecek." değerlendirmesinde bulundu.

Öğrencilerin elde ettiği başarının bir varış noktası değil, yeni bir başlangıç olarak görülmesi gerektiğini belirten Karahan, gençlerden bugüne kadar gösterdikleri çalışma azmini, gerektiğinde hayır diyebilme iradesini ve meraklarını korumalarını istedi.

Karahan, öğrencilerin bilgi ve yeteneklerini yalnızca kişisel başarıları için değil, daha büyük amaçlar doğrultusunda kullanmalarının önemine işaret ederek, "Ülkemizin sizler gibi iyi yetişmiş, dünyayı merak eden, sorgulayan, üreten ve sorumluluk almaktan çekinmeyen gençlere ihtiyacı var." dedi.

Gençleri bir kez daha tebrik eden Karahan, organizasyon dolayısıyla Asırlık Okullar Vakfı'na teşekkür ederek, "Çalışma azminizin, merakınızın ve öğrenme isteğinizin hayatınız boyunca size eşlik etmesini diliyorum. Yolunuz ve bahtınız açık olsun." ifadelerini kullandı.

"Mezunların okula sahip çıkması eğitim kalitesini bir tık daha yukarıya çıkartıyor"

İstanbul Valisi Davut Gül de Asırlık Okulların İstanbul'un akademik anlamda en başarılı okulları olduğunu belirterek, "Sadece bina başarıyı sağlamıyor. Öğrenci, öğretmen, veli, daha da önemlisi mezun. Mezunların okula sahip çıkması, okullardaki öğrenciyi ve eğitim kalitesini bir tık daha yukarıya çıkartıyor." diye konuştu.

Her bir okulun mezun dernekleri, velileri, öğretmenleri ve öğrencileriyle önemli işler yaptığını ifade eden Gül, "Bunları bir araya getirmek, daha da yaygınlaştırmak için aslında bir boşluk vardı. Asırlık Okullar Vakfı'mız inşallah çerçeveyi daha da geliştirerek, daha da genişleterek bu boşluğu ortadan kaldıracak." dedi.

Asırlık Okullar Vakfı (ASOV) Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Alper Alkaç ise gençlerde, bilgiyi yalnızca kendileri için değil, insanlığın ve Türkiye'nin geleceği için kullanacak bir nesil gördüğünü belirtti.

Alkaç, "Tıpkı Kabataş sıralarında yetişen rahmetli Özdemir Bayraktar'ın yaptığı gibi. O yalnızca bir teknoloji geliştirmedi. Genç bir cumhuriyetin kendi teknolojisini geliştirebileceğine, kendi imkanlarıyla üretebileceğine duyduğu inancın en güçlü temsilcilerinden biri oldu." dedi.

Gençlere seslenen Alkaç, "Belki henüz adını koymadığınız bir fikrin peşinden gideceksiniz. Belki bugün için imkansız görünen bir problemi çözeceksiniz. Belki de milyonlarca insanın hayatını değiştirecek bir teknoloji, bir buluş geliştireceksiniz. İşte bizim Asırlık Okullar Vakfı olarak siz kıymetli gençlerimizde gördüğümüz ışık tam olarak budur." diye konuştu.

Türkiye'nin sağlık teknolojileri, savunma sanayisi, yapay zeka, dijital teknolojiler ve yüksek katma değerli üretim alanlarında attığı adımlara işaret eden Alkaç, eğitim anlayışının da bu dönüşümün gerisinde kalmaması gerektiğini vurguladı.

Alkaç, gençlere güçlü mesleki yeterlilik, staj, deneyim, kariyer ve sosyal çevre imkanları sunmanın önemine değinerek, "Fakat bütün bunların ötesinde daha büyük sorumluluklarımız var. Gençlerimizi değişime hazırlamak." ifadelerini kullandı.