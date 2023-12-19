TCMB Başkanı'nın 'kira fiyatları' açıklaması Bakan Tunç'a soruldu: Arabuluculuk sistemi sürüyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Tunç'un açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Somali Cumhurbaşkanının oğlunun karıştığı ölümlü kaza

* Yeni görüntü ortaya çıktı. Bu görüntü eşliğinde yeni bir rapor düzenlenmesi için ek rapor bekliyoruz. Cumhuriyet savcılığımız kususr durumu tespit edildiği anda hızlı bir şekilde iddianame sürecini tamamlayacaktır. Başından beri bu konuya duyarlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bakanlık olarak bu konunun takipçisi olduğunu başından beri söyledik. Her vatandaşımızın hukukunu korumak çok önemli. Yargı ile ilgili yorum yaparken kesin hükümden kaçınmak gerekir.

Kira davaları

(Hafize Gaye Erkan İstanbul'daki kira fiyatlarını eleştirmişti. İlerleyen günlerde sözleşmelerin e-Devlet üzerinden yapılması ya da taban- tavan fiyat uygulaması yapılabilir mi?)

* Kira ile ilgili yüzde 25 sınırlandırılma yapıldı. Bir yıl daha uzatıldı. Arabuluculuk sistemi 1 Eylül'de başladı. Bunun başarıyla sürdüğünü görüyoruz. Toplamda arabuluculara 76 bin başvuru yapıldı. 32 bini olumlu sonuçlandı. Toplumsal barışa hizmet eden bir durum söz konusu. Yargının da iş yükü azaldı. Arabuluculuk sistemi kira fiyatlarının düşmesine de katkı sağladığını görüyoruz.

* Af ile ilgili bir husus gündemde değil.