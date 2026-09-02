TCMB eski Başkanı Gaye Erkan: Dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu!

Sadi ÖZDEMİR

Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Sitesi’nin Müdürü Ertuğrul Kara ve Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen, Eski Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan ile babası Erol Erkan hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Ertuğrul Kara, ifadesinde “Hafize Gaye Erkan, bana ‘dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım’ diyerek tehdit etti” iddiasını dile getirdi. İlker Ali Şen de ifadesinde “Gaye Erkan personelime, ‘ben Maliye Bakanı olacağım, İçişleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm’ şeklinde sözler söyleyerek tehdit etmektedir” dedi.

‘Maliye Bakanı, İçişleri Bakanı olacağım, seni içeri attırırım!’

Swissotel Resort Bodrum Beach Otel Genel Müdürü İlker Ali Şen’in Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifade özetle şöyle: “Turgut Reis Mahallesinde bulunan Swissotel Resort Bodrum Beach Otel'de Genel Müdür olarak çalışmaktayım. Otelimizin bulunduğu kampüs içerisinde aynı zamanda 72 tane villanın bulunduğu site vardır. Sitenin 1 no’lu villasında oturan Erol Erkan ve kızı Hafize Gaye Erkan isimli şahıslar, site sakinleri ile personeline ve otel misafirlerine yönelik sözlü ve fiziksel müdahalede bulunarak taciz etmektedir, bu şahıslar müşterilerimize, çalışan personelimize hakaret ve tehdit içeren sözler söyleyerek otelimize zarar vermektedir. Şikâyet dilekçemin ekinde personelimden bana gelen şikâyet dilekçeleri vardır, çalışan personelime ‘ben Maliye Bakanı olacağım, İç İşleri Bakanı olacağım, sizi attırırım, sürdürürüm’ şeklinde sözler söyleyerek tehdit etmektedir… Ayrıca otele ait misafirlere ait kedi, köpek gibi hayvanlarına karışıyor, Özel Güvenlik Personelimize sürekli kendi güvenliğiymiş gibi davranarak onlara emir talimat vermeye çalışıyor. Otel müşterilerinin önünü keserek telefonla videoya çekiyor; sen kimsin, neden geldin gibi soralar sorarak taciz ediyor, otele ait şezlong üzerine 10 dakika içinde döneceğim, eğer dönmemişsem bu yazıyı bir daha oku şeklinde yazılar bırakıyor, bu yazıları genelde babası Erol Erkan yazıp bırakıyor. Bizi turistlere ve müşterilerimize rezil ettiler… Hafize Gaye Erkan isimli şahıs, sabah, öğlen ve akşam öğünlerinde oğluna özel yemek yapılıp villasına teslim edilmesini istiyor… Otel müşterilerini, çalışan personelimi ve beni rahatsız eden, ortak kullanım alanlarını işgal eden Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan isimli şahıslardan şikâyetçiyim.”

‘Beni ittirdiler, kamera kayıtlarında görülecektir’

Çağdaş Turgutreis Tatil Evleri Sitesi'nde 3 yıldır Site Müdürü olarak çalışan Ertuğrul Kara da savcılık ifadesinde özetle şu iddiaları dile getirdi: “Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan sitenin ortak alanına ait olan geçiş yolu, sahil yolu, iskeleler ve bahçe kısımları vs. alanlara kamera yerleştirmiştir. Bu kameralar bildiğim kadarıyla yüz tanıma ve fotoğraf çekme özelliğine sahiptir… Ayrıca site yönetiminin bilgisi ve rızası dışında ‘özel mülktür, izinsiz girilmez’ şeklinde yazılı tabelalar sitenin ortak alanına muhtelif yerlere yapıştırmışlardır. Ben bu tabelaları yönetimin ortak kararı ile sökmeye çalıştım ancak Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan beni ittirdiler. Ben buna ilişkin darp raporu almadım. Fakat kamera kayıtlarında bu olay görülecektir… Site çalışan görevli personellere sade özel kendilerine etmesini istemektedirler. Site görevlilerine bu yönde baskı ve mobing uygulamaktadırlar… Hafize Gaye Erkan ile sitenin ortak alanı kullanımı ve personelin kendi özel işlerinde kullanılması konusunu 18/08/2026 günü kendisi ile konuştum. Fakat kendisi bana ‘dua et babam uyuyor, yoksa silahını çekip hepinizi vururdu, seni içeri attıracağım’ diyerek beni tehdit etti. Bu esnada ofisteydik. İkimiz dışında kimse yoktu… Çağdaş Turgut Reis Tatil Evleri Site Yönetimi adına sitenin huzur ve sükununu bozan ve beni tehdit eden Erol Erkan ve Hafize Gaye Erkan isimli şahıslardan davacı ve şikayetçiyiz.”