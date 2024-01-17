TCMB konutlarda yıllık fiyat artışını açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), konutlarda yıllık birim fiyat artışını açıkladı. Türkiye genelinde konutların birim metrekare fiyatı, kasım ayında 30 bin 318 TL oldu. Konutların yıllık bazda fiyat artışı yüzde 82,8 olarak belirlendi.

Konut Fiyat Endeksi, 2023 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre ise yüzde 1,9 oranında arttı.

Konut fiyatlarında yıllık artış, İstanbul'da yüzde 69,2, Ankara'da yüzde 96,3, İzmir'de ise yüzde 76,9 olarak hesaplandı.

Açıklamaya göre; İstanbul'da metrekare fiyatı 44 bin 532 lira olarak kaydedildi.

Ankara'da metrekare fiyatı 23 bin 291 lira olarken, İzmir'de 35 bin 465 lira olarak izlendi.

Dolar bazında düşüş yaşandı

Dolar bazında fiyatlarda ise düşüş görüldü. Türkiye ortalaması 1079 dolardan 1059 dolara, İstanbul ortalaması ise 1594 dolardan 1555 dolara geriledi.

TARİH Türkiye ortalaması ($) İstanbul ortalaması ($) 2022-11 911.4 1440.7 2022-12 950.9 1493.6 2023-01 994.2 1538.8 2023-02 1085.8 1685.6 2023-03 1144.9 1773.5 2023-04 1180.7 1815.1 2023-05 1194.5 1822.1 2023-06 1064.4 1608.9 2023-07 1001.5 1493.7 2023-08 1030.2 1545.5 2023-09 1078.5 1616.7 2023-10 1078.6 1594.0 2023-11 1058.7 1555.1

En çok fiyat artışı yaşanan şehirler

TCMB'nin verilerine göre; en yüksek fiyat artışının yaşandığı bölgeler şöyle sıralandı: Yüzde 130,7 ile Ağrı, Ardahan, Kars, Iğdır, yüzde 128,5 ile Çankırı, Kastamonu, Sinop ve yüzde 127 ile Zonguldak, Bartın, Karabük oldu.

Konutlarda yıllık fiyat artışı ise 3 yılın en düşüğü olarak hesaplandı. 2023 yılı başında yüzde 189 artışı gören konut fiyat artışı ardından düşüşe geçti.

TCMB'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) (201 7 =100), 20 23 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 1 9 oranında artarak 1150,4 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 82,8 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 12,4 oranında artış göstermiştir.

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 20 23 yılı Kasım ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 0,8 1,8 ve 2,8 oranlarında artış gözlenmiştir. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 69,2 96 3 ve 76,9 oran ların da artış göstermiştir."