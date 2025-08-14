TCMB; Saracoğlu, Serdengeçti, Ersel ve Kumcu yeni kuşaklara anlatacak

MARUF BUZCUGİL

TCMB yönetiminin geçen yıl başlattığı banka içinde kurum kültürünü ve ortak aidiyet duygusunu güçlendirmeye yönelik adımlar son 3 ayda peş peşe gelen kayıplarla daha anlamlı hale geldi. Banka yönetimi yakın zamanda kaybedilen eski başkanlar Rüşdü Saracoğlu, Süreyya Serdengeçti ile başkan yardımcıları Hasan Ersel ve Ercan Kumcu’nun banka tarihinde bıraktığı izi ve kurumdaki anılarını kayda geçirerek yeni kuşak çalışanlarına anlatmak için harekete geçti. Kurum içinde 25 Temmuz’da Saracoğlu ve Ersel’e vefa toplantısı düzenleyen TCMB, Serdengeçti ve Kumcu’yu da yine kapalı bir toplantıyla anacak.

LİRA’nın 89. sayısı 4 efsane yöneticinin anısına yayımlanacak

2019 yılında yayınına son verilen ancak Başkan Fatih Karahan’ın talimatıyla 2024 yılı sonunda yeniden çıkmaya başlayan bankanın iç yayın organı LİRA dergisinin 89.sayısı, dört eski merkez bankacının anısına yayımlanacak. Banka yönetimi çalışanlarına yeni bir çağrı yaparak bu sayının Saracoğlu, Serdengeçti, Ersel ve Kumcu’yu anma sayısına dönüştüğünü duyurdu. EKONOMİ’nin edindiği bilgiye göre ilk kez olarak bankanın emeklileri ve eski çalışanlarına da anı yazısı ve fotoğraf paylaşmaları için çağrı yapılacak. Bu sayının teması “sözel tarihi kayda geçirmek” olarak belirlendi.

TCMB 25 Temmuz’da eski başkan Saracoğlu ve başkan yardımcısı Ersel’i aileleri ile eski ve yeni banka çalışanlarının katıldığı anlamlı bir toplantıyla anmıştı.

TCMB’nin yerel ağ sitesi “Merint” ve aile bağları

TCMB’nin “Merint” adlı yerel ağ sitesine (intranet) akademik alan başta olmak üzere çalışanların kendilerinden ve ailelerinden haberleri paylaşabildikleri bir sayfa daha eklendi. Edinilen bilgiye göre, bu sayfaya, kurumsal bağların güçlenmesine yönelik kurum içi etkinlikler ve simgesel buluşmalar da eşlik edecek.

LİRA dergisinin anı sayısının yayın duyurusu ve çalışanlara yazı, fotoğraf katkı çağrısı da bu sayfadan yapıldı. Banka çalışanları bu gelişmeyi “Kurumsal hafızayı sadece arşivlerde değil, yaşayan bir kültür olarak sürdürebilmeye yönelik çalışmalar artık kurumsal takvimde yer edindi.” Şeklinde değerlendiriyorlar.