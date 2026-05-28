TDK anma videosuna Nurullah Ataç yerine ABD'li şairi koydu
Türk Dil Kurumu (TDK), yazar Nurullah Ataç'ı anma videosuna Ataç yerine dünyaca ünlü şair T. S. Eliot’ın fotoğrafını kullandı.
Türk Dil Kurumu, Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nurullah Ataç için hazırladığı anma paylaşımında yaptığı hata nedeniyle sosyal medyada eleştirilerin odağı oldu.
Kurumun resmi sosyal medya hesabından 17 Mayıs tarihinde yayımlanan videoda, Nurullah Ataç’ın fotoğrafı yerine dünyaca ünlü şair ve oyun yazarı T. S. Eliot’ın görselinin kullanıldığı ortaya çıktı.
Paylaşımda, “Türk edebiyatının önemli isimlerinden, eleştirmen ve deneme yazarı Nurullah Ataç’ı vefatının 69. yılında saygı ve rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verildi.
Sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çeken hata, paylaşımın yayımlanmasından yaklaşık 10 gün sonra fark edildi. Tepkilerin ardından söz konusu video kurumun hesabından kaldırıldı.