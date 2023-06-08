TDP, CHP'ye katılacak mı? Sarıgül'ün kritik kararı

Siyaset kulislerinde Mustafa Sarıgül'ün yeniden CHP'ye katılma haberleri konuşuluyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na desteğini açıklayan Mustafa Sarıgül partisinin CHP'ye katılma kararı aldığını açıkladı.

Sarıgül, kararla ilgili şunları söyledi:

“Bugün TDP için demokrasi adına, özgürlükler adına çok önemli bir gün. Hayatta bazı dönüm noktaları vardır. Yaşamın hangi noktasında nerede olursam olayım siyaset vefadır, mertliktir, omurgası olmaktır.

İnsan hayatında önemli kararlar alması gereken zamanlar vardır. Devletler ve partiler de böyledir. Olaylar ve gelişmeler partileri bir noktaya getirir. Bir karar vermek zorunda kalırlar ve verdikleri kararla tarihe geçerler. Arkanıza yaslanır ve kurulduğumuzdan bugüne yaşananları gözden geçirin. Hem oy pusulasında hem de Türkiye siyasetinde TDP’ye yer açtık.

Çözüm önerilerini ortaya koyduk, şan şöhret peşinde koşmadık. Nokta kadar menfaat için virgül kadar eğilmedik.”