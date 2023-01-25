TEB: Eczane iflasları, kapanmalar başlayabilir

ANKARA - Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Ecz. Arman Üney, eczane ekonomilerindeki bozulmanın ağırlaştığını, ilaç yokluğu nedeniyle de psikolojik baskı altında kaldıklarını açıkladı. Üney, eczane iflaslarının başlayabileceği uyarısında bulundu.

Yazılı bir açıklama yapan TEB Başkanı Arman Üney, Ankara’da 27 Kasım 2022’de yaptıkları “Büyük Eczacı Mitingi” ve ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, TİTCK’ya sorunlarını ve çözüm önerilerini sunduklarını hatırlattı. Üney, “Kamu otoritesinin eczacıların içinde bulunduğu bu varlık yokluk mücadelesine, yaşadıkları sıkıntılara kayıtsız kalmayacağına inanmak istiyoruz. Ama biz eczacıların dayanma gücünün de bir sınırı var ve biz o gücün sonuna gelmiş durumdayız. Ekonomik sorunlarımıza ilaç yoklukları da eklenince hem ekonomik hem de psikolojik olarak sözün bittiği yere geldik. Acilen önlem alınmazsa iflas eden ve kapanan eczaneleri görmemiz artık tamamen an meselesidir” ifadesini kullandı.

Eczacıların ekonomik sorunlar yanında ilaç yokluğu nedeniyle vatandaşların tepkileriyle de karşı karşıya kaldığını vurgulayan Üney, “Ekonomik anlamda iflasın eşiğinde olan eczacılarımız, artan ilaç yokluklarının da etkisiyle tamamen tükenme noktasına geldi. Her üç ilaçtan birinin bulunamadığı bir ortamda eczacıların mevcut ekonomik sorunlarının üzerine bir de şiddet olayları eklenmiştir. İlaç yokluklarının sorumlusu eczacılar olmadığı halde mağduriyetini hem hastalarımız hem de meslektaşlarımız yaşamaktadır. Hem ekonomik hem de psikolojik anlamda tükendik. Sözün bittiği yerdeyiz ” uyarısında bulundu.