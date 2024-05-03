TEB emekli çiftçilerin maaş promosyonunu artırdı

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli maaşını TEB'e taşıyan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) sahibi çiftçi müşterilerine yönelik yeni emekli kampanyası başlattı. Bankadan yapılan açıklamaya göre, emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve Harman Kart ve Kredili Mevduat Hesabı (KMH) sahibi emekli maaş müşterileri 14 bin liraya varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecek.

EFT'den ve havaleden ücret alınmayacak

Emekli müşterileri için özel müşteri hizmet hattı bulunan banka, emeklilerin müşteri hizmetleri hattından ve bankanın internet şubesi ile mobil uygulamasından yapacakları EFT/FAST ve havale işlemlerinden ücret almıyor.

Şubelerde öncelikli hizmet, kredi kartı ücret muafiyeti, emekli maaş müşterilerine özel avantajlı oranlarla ihtiyaç kredisi, günlük nakit çekim imkanı sunan Marifetli Hesap ile birikimlerine avantajlı faiz ve ATM'lerden yüksek çekim limiti, bankanın emeklilere özel paketinde sunduğu hizmetler arasında yer alıyor.

Sıfır faizle kredi imkanı

Çiftçi müşteriler tarımsal faaliyetleri için temel girdilerin temininde rol oynayan ve faizsiz dönem avantajıyla geri ödeme imkanı sunan Harman Kart'a avantajlarla sahip olabiliyor. Ayrıca, çiftçiler, bankanın sektörün öncü kurumlarıyla gerçekleştirdiği işbirlikleri kapsamında alışverişlerinde 5 aya varan vade ve sıfır faiz avantajından da yararlanabiliyor.

Kampanyadan yararlanmak isteyen müşteriler, şubeye gitmelerine gerek kalmadan, mobil ya da internet şubeden başvurularını yapabiliyor.