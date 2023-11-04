Tedavi için ABD'de bulunan Vuslat Doğan Sabancı'yı ailesi yalnız bırakmıyor

Esas Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 25 Ağustos'ta Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında deniz kazası geçirmişti. Zodyakla kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı Amerikan Hastanesi’nde bir dizi ameliyatın ve günlerce süren tedavinin ardından taburcu edilmişlerdi. Vuslat Doğan Sabancı kaza nedeniyle çene bölgesinde ve yüzünde oluşan yara izleri nedeniyle geçen ay ABD’ye giderek, estetik ameliyat olmuştu.

Tüm ailesi yanında olacak

Patronlar Dünyası'nın haberine göre; yarın annesi Sema Doğan ve kız kardeşi Arzuhan Yalçındağ Vuslat Doğan Sabancı’nın yanına gidecek. Geçen haftalarda diğer kız kardeşleri Hanzade Doğan Boyner ile Begümhan Doğan Faralyalı da Vuslat Sabancı’yı ziyaret için ABD’ye gitmişti. İş insanı Aydın Doğan’ın da geçen hafta kızının yanına gitmek için ABD vizesine başvurduğu öğrenildi.