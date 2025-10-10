TEDxReset bu yıl “O An” temasıyla geleceği şekillendirmek için yola çıkıyor!

Dünyanın önde gelen düşünürlerinin, kendilerini en fazla heyecanlandıran fikirleri paylaşmak üzere katıldığı 15. TEDxReset, bu yıl 18 Ekim'de gerçekleştirilecek.

ltek İletişim Kurucusu ve Kreatif Direktörü Ali Üstündağ, "O An" temasıyla düzenlenecek 15. TEDxReset etkinliğinin iş dünyası, girişimcilik ve toplumsal dönüşüm için taşıdığı kritik önemi anlattı. Üstündağ, "Gerçek değişim, bir anla başlar. O an, düşünceyi harekete geçirir ve dönüşümün kapısını aralar" sözleriyle etkinliğin misyonunu özetledi.

TEDxReset, yıllardır farklı alanlardan fikirleri aynı sahnede buluşturuyor. Sizce bu fikir platformu, iş dünyası ve ekonomi çevreleri için nasıl bir değer yaratıyor?

TED’in eski sloganı: “Ideas worth spreading” yani “Yayılmaya değer fikirler”. Kurumlar bu farklı fikirlerle yüz yüze kalıyor. Yeni gerçeklerle yüzleşmek ve beklentilere cevap vermek için farklı düşünceler ve çözümler üretilmesi gerekiyor. TEDxReset, işte burada kurumların beklentileri karşılamaları adına çözüm üreterek değer yaratıyor.

Girişimcilik, inovasyon ve sürdürülebilirlik, bugün ekonominin en kritik gündemleri arasında. TEDxReset, bu alanlarda katılımcılara nasıl bir ilham ve yol haritası sunuyor?

TEDxReset sahnesine çıkan her konuşmacı, kendi uzmanlık alanında yaşadığı problemler için geliştirdiği çözümleri paylaşarak ve nasıl başardığını anlatarak ilham veriyor. Böylece salondaki katılımcılar kendi kişisel deneyimleriyle kendilerine göre bir yol haritası çıkarabiliyor. Konuşmacı hikayelerinin içinde girişimcilik, inovasyon ya da sürdürebilirlik mutlaka yer alıyor.

Birçok yeni fikir, TEDxReset sahnesinden çıktıktan sonra geniş kitlelere ulaşıyor. Sizce bu fikirlerin ekonomiye ve topluma ölçülebilir katkısı nasıl değerlendirilmeli?

Bildiğim kadarıyla kısa vadede bunun ölçülür bir boyutu yok. Ancak yeni bir fikir, yeni akımlar yaratırsa ölçülür bir boyuta ulaşabilir. Öte yandan tek bir fikirle çok bir şey değişmez; seri halde yeni fikir tetiklerse o zaman değişim kendini gösterir ve ölçülebilir bir boyuta ulaşır.

Türkiye’de fikir ve düşünce liderliği çoğunlukla akademi ve iş dünyası üzerinden tartışılıyor. TEDxReset, bu dengeyi değiştirme yolunda nasıl bir rol oynuyor?

Türkiye’de fikir ve düşünce liderliği çoğunlukla akademi ve iş dünyası üzerinden tanımlanıyor; bu görüşe tamamen katılmasam da kısmen doğru buluyorum. TEDxReset’in sahnesinde ise dengeyi değiştiren başka bir yaklaşım var: Burada konuşmacılar, hangi kişisel problemi çözdüklerini ya da hangi tespitten hangi sonucu çıkardıklarını paylaşarak fark yaratıyorlar. Bu nedenle sahnede illa akademisyen, yönetici ya da fikir lideri olmanız gerekmiyor. Aksine, kişisel deneyimler çoğu zaman çok daha özgün ve etkili bir değer taşıyor. Çünkü bir insanın kendi yaşadığı somut tecrübeler, dinleyiciye doğrudan temas ediyor, daha sahici ve daha kalıcı bir etki bırakıyor.

Önümüzdeki dönemde TEDxReset’in gündeme alacağı temalar içinde ekonomi, teknoloji ve toplumsal dönüşüm ekseninde bizi en çok hangi konular bekliyor?

18 Ekim’de gerçekleşecek 15. TEDxReset’in teması ‘O An’. Bizim için mesele yalnızca ekonomi ya da teknoloji değil; asıl derdimiz geleceği şekillendirmek için geçmişin izlerine bakabilmek. Neler yaşandı, hangi dönüm noktaları dünyayı değiştirdi ve bundan sonra neler olmalı? Bu etkinlikte kişisel hikâyelerden herkes ilham alacak. Çünkü gerçek değişim, bir ‘an’la başlıyor; o küçük kıvılcım bireylerin hayatına dokunarak kalıcı bir dönüşüme dönüşüyor. TEDxReset’in misyonu da tam olarak bu: bir anı, bir fikri, bir sözü, dönüştürücü bir güce çevirmek.