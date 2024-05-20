Tefeci çetesi çökertildi: Haydar Dümen'in eşini de dolandırmışlar

İstanbul Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği ekiplerince, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek ve üye olmak" ile "nitelikli dolandırıcılık" suçlarına ilişkin çalışma yapıldı.

Mali Şube Polisi, Silivri Belediyesi CHP Meclis üyesi Rıza A. ve 8 şüphelinin, mali sıkıntıları olan müştekilere borç para verip karşılığında istedikleri teminatların tapuda devir işlemlerini yaptırarak satış gibi gösterdiklerini, müştekilerin hesaplarına gönderdikleri paraları tekrar geri getirmelerini sağladıkları, tehdit ve şantaj yöntemiyle borç para verdikleri mağdurların taşınmazlarına el koyduklarını tespit etti.

Emniyet ekiplerince yapılan çalışmalarda çete mensuplarının toplamda 300 milyon lira mağduriyet oluşturduğu belirlenirken, 9 şüpheliyi yönelik İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda Rıza A. da dahil 5 şüpheli yakalandı.

Yürütülen soruşturma kapsamında, Rıza A. ile 4 şüphelinin adreslerindeki aramalarda ise 18 tapu senedi, 5 banka dekontu, 16 alım satım sözleşmesi ve 14 fatura ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli, bugün Silivri Adliyesi'ne sevk edilirken, şüphelilere ve mağdurlara ait yeni detaylar ortaya çıktı. Rıza A.’nın kardeşi olan Tanju A.'nın da aralarında bulunduğu 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor.

Yürütülen soruşturma dosyasındaki dolandırılan kişiler arasında psikiyatr yazar Haydar Dümen’in eşi Gülten Dümen’in de olduğu belirtildi. İddiaya göre maddi sıkıntı yaşayan ve Beyoğlu’nda bulunan 5 katlı taşınmaz mülkünü satmak isteyen Gülten Dümen’in, acil paraya ihtiyacı olduğunu için tefecilerin ağına düştüğü kaydedildi. Dümen ilk olarak Gökhan A. adlı bir kişiye müracaat etti. Gökhan A., Dümen’i Tanju A. adlı çete üyesine gönderdi. Tanju A. da Gülten Dümen’i Emrah E. adlı bir başka kişiye gönderdiği anlaşıldı. Beyoğlu’nda bulunan söz konusu 5 katlı taşınmaz mülke 30 milyon lira değer biçildi. İddiaya göre Dümen’e 30 milyon lira vereceklerini ileten tefeciler, paranın ancak 8 milyon 77 bin lirasını kadının hesabına aktardı. Şebekenin, daha sonra o parayı da tekrar geri çekerek dolandırıcılık yaptıkları anlaşıldı. Parasını isteyen Gülten Dümen, tefecilerle bir araya geldi. Buluşma yerinde kolundaki marka bir saat ile 10 bin dolar parasının gasp edildiğini iddia eden Gülten Dümen olay sonrası polise giderek dolandırıldığını ifade ederek şikayetçi oldu. Bu sırada Gülten Dümen’e ait olduğu öne sürülen Beyoğlu’ndaki 5 katlı taşınmaz mülk ise şebeke üyesi Emrah E. tarafından üçüncü kişilerin üzerine geçirildiği anlaşıldı.

Çetenin mağdurları arasında yer alan Mustafa A. adlı bir kişi de yer alıyor. “Müşteki” sıfatıyla polise başvuran Mustafa A., kendine ait taşınmazına el konulduğunu ve dolandırıldığı söyledi. Söz konusu taşınmaz mülkün yine aynı çete tarafından 2022’de “Salvador” adlı bir şirketin üzerine devrettikleri tespit edildi. Mustafa A.’nın bu sebeple günlük 100 bin lira para kaybının yaşandığı polise bildirdiği aktarıldı.

İstanbul ve Tekirdağ'da düzenlenen tefecilik operasyonunda yakalanan 5 şüpheli bugün adliyeye sevk oldu.