  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. Tefecilik soruşturması | Mağdur olarak dinlenen Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
Takip Et

Tefecilik soruşturması | Mağdur olarak dinlenen Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı

Tefecilik soruşturmasında mağdurlar arasında yer alan ünlü sanatçı Seda Sayan'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Tefecilik soruşturması | Mağdur olarak dinlenen Seda Sayan'ın ifadesi ortaya çıktı
Takip Et

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma doğrultusunda tefecilik suçuna karıştıkları anlaşılan şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda kamuoyunda "ünlülerin tefecisi" olarak bilinen Ö.B.'nin de aralarında bulunduğu 4 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Yapılan ikamet ve iş yeri aramalarında tefecilik suçuna konu olabileceği değerlendirilen senet, el yazılı notlar ve kullanımlarında olan dijital materyaller ele geçirilmişti. Bu kapsamda Ö.B.'nin evindeki aramada ele geçen belgelerde, ünlü sanatçının da mağdur kişiler arasında olduğu ileri sürülmüştü. Emniyetteki tamamlanan işlemlerin ardından şüpheliler sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmıştı.

Soruşturma dosyasında "mağdur" olarak yer alan ünlü sanatçı Seda Sayan'ın polise verdiği ifade ortaya çıktı.

"Şikayetçi değilim"

Tefecilik soruşturmasında emniyette ifade veren sanatçı Seda Sayan şikayetçi olmadığını söylediği öğrenildi. Sayan, "Kendisini (Ö.B.) tanırım ama aramızda tefecilik söz konusu değil borç almam söz konusu değil. Şikayetçi de değilim. Ele geçirilen evrak tefecilikle ilgili bir evrak değil. Söz konusu senet, yapmayı planladığımız bir programla ilgiliydi. Program da iptal edildi yayınlanmadı" ifadelerini kullandı.

CHP, TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin tazminatını ödeyecekCHP, TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin tazminatını ödeyecekGündem
Fay hattı haritası yenilendi! Evinizin altından fay geçiyor mu? İşte tehlikedeki bölgeler...Fay hattı haritası yenilendi! Evinizin altından fay geçiyor mu? İşte tehlikedeki bölgeler...Gündem
En düşük emekli maaşında fark ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tarihler!En düşük emekli maaşında fark ödemeleri ne zaman yapılacak? İşte tarihler!Ekonomi
20 liradan simit satan işletmelere yasal işlem başlatıldı20 liradan simit satan işletmelere yasal işlem başlatıldıEkonomi

 

Gündem
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Netanyahu savaşı yeniden başlatabilir
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Netanyahu savaşı yeniden başlatabilir
CHP, TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin tazminatını ödeyecek
CHP, TSK'dan ihraç edilen teğmenlerin tazminatını ödeyecek
AJet bazı uçuşlarını iptal etti
AJet bazı uçuşlarını iptal etti
Gaziantep'te depremin yıl dönümü nedeniyle eğitime ara verilecek
Gaziantep'te depremin yıl dönümü nedeniyle eğitime ara verilecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğrencilere müjde: 15 bin TL ödeme desteği verilecek
Erdoğan'dan öğrencilere müjde: 15 bin TL ödeme desteği verilecek
Kartal Belediyesi'ne 'usulsüzlük' soruşturması! Belediye başkanına hapis istemi
Kartal Belediyesi'ne 'usulsüzlük' soruşturması! Belediye başkanına hapis istemi