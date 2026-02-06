Tefecilik ve POS tefeciliği soruşturması: 17 şüpheli tutuklandı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmalar kapsamında, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları değerlendirilen şüphelilere yönelik başlatılan operasyon çerçevesinde 17 şüpheli tutuklandı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik 2 Şubat 2026 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.
Şüphelilerden 17'si tutuklandı
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan 2 şüphelinin ise halen gözaltında bulunduğu öğrenildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü bildirildi.