Tefecilik ve POS tefeciliği soruşturması: 17 şüpheli tutuklandı

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, tefecilik ve POS tefeciliği yaptıkları değerlendirilen şüpheli şahıslara yönelik 2 Şubat 2026 tarihinde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerden 17'si tutuklandı

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 17'si çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanırken, 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. Öte yandan 2 şüphelinin ise halen gözaltında bulunduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturmayı titizlikle sürdürdüğü bildirildi.