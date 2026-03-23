TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davasında karar çıktı

Kara Harp Okulu’nun 30 Ağustos 2024’teki resmi mezuniyet töreni sonrası kılıç çatarak Subay Andı’nı okuyan ve “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı atan teğmenlerden Deniz Demirtaş, mahkemenin ihraç kararını iptal etmesi üzerine görevine geri dönmüştü.

Demirtaş'ın göreve başlamasının ardından İstanbul 5. İdare Mahkemesi'nin de 'Atatürk rozeti' tartışması sonrası ihraç edilen Teğmen Ö.S.'nin ihraç kararını oy birliğiyle iptal ederek genç subayın orduya dönüş yolunu açması, gözleri başta Kara Harp Okulu’nu birincilikle bitiren Teğmen Ebru Eroğlu olmak üzere diğer ihraç edilen teğmenlerden gelecek habere çevirmişti.

Teğmen Ebru Eroğlu'nun iade davası reddedildi

Ankara 4. İdare Mahkemesi, Kara Harp Okulu Mezuniyet Töreni sonrası subay andı okuttuğu gerekçesiyle TSK'dan ihraç edilen Teğmen Ebru Eroğlu'nun davasını reddetti.

İdare Mahkemesi'nin gerekçeli kararı taraflara ulaştı. Mahkeme'nin kararında, söz konusu eylemin ulaştığı boyut ve yarattığı olumsuz etkiler dikkate alındığında, TSK’nın itibarına zarar verecek ağırlıkta olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Kararda ayrıca, eylemin toplumda askerlik yemininin terk edildiği yönünde bir algı oluşturduğu ve bu durumun TSK’ya duyulan güveni sarsıcı nitelik taşıdığı ifade edildi.

Mahkeme, mevzuattan kaldırılmış andın okunmasına yönelik planlamanın önceden yapıldığı yönünde kanaat oluştuğunu da vurguladı.

Bu gerekçeler doğrultusunda Mahkeme, Yüksek Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmederek, davanın reddine karar verdi.